МИД РФ не имеет данных о возможной встрече по зерновой сделке 3 мая

Москве не поступало никаких данных относительно планов проведения переговоров по возможности продления черноморской зерновой инициативы. С таим комментарием выступило министерство иностранных дел России, передает ТАСС.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщение агентства Reuters со ссылкой на источник в Киеве о том, что в среду, 3 мая состоится встреча по зерновой сделке при участии всех её участников, передаёт RT.

В Кремле ранее поставили под сомнение возможность продления сделки из-за несоблюдения Западом ряда её положений. В МИД РФ в свою подчёркивали, что решение по пролонгированию соглашения будет зависеть от выполнения ряда условий.

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Среди них на Смоленской площади назвали переподключение Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT, возобновления поставок сельскохозяйственной техники, снятия запрета на доступ в порты, возобновления работы аммиачного трубопровода Тольятти - Одесса, разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рекордные запасы зерновых в России привели к обвалу цен.

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ФОТО: РИА Новости
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