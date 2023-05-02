МИД РФ не имеет данных о возможной встрече по зерновой сделке 3 мая

Москве не поступало никаких данных относительно планов проведения переговоров по возможности продления черноморской зерновой инициативы. С таим комментарием выступило министерство иностранных дел России, передает ТАСС.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщение агентства Reuters со ссылкой на источник в Киеве о том, что в среду, 3 мая состоится встреча по зерновой сделке при участии всех её участников, передаёт RT.

В Кремле ранее поставили под сомнение возможность продления сделки из-за несоблюдения Западом ряда её положений. В МИД РФ в свою подчёркивали, что решение по пролонгированию соглашения будет зависеть от выполнения ряда условий.