«Египет, Турция, Саудовская Аравия»: Названы лидеры по закупкам российского зерна
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский отметил, что Россия идет на абсолютный рекорд по экспорту зерна.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, в какие страны Россия активно поставляет зерновые культуры.
«Мы идем на абсолютный рекорд по экспорту зерна за все времена. Предполагаем, что будет в районе 50 миллионов тонн пшеницы и 60 миллионов тонн всех зерновых. Предыдущий год рекорд состоялся в сезоне 2017-2018 года и составил 54, 6 миллиона тонн по всем зерновым. В этом сезоне картина по экспорту поменялась, в лидерах у нас остается Египет, в прошлом сезоне он ушел и отдал первое место Турции, на втором месте в прошлом сезоне был Иран, который сегодня даже в топ-5 не входит. Второе место в этом году у Турции, а на третьем место вышла Саудовская Аравия», - рассказал он.
Рекордные объемы запасов зерновых негативно сказываются на отрасли, что отразится на будущих показателях, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru