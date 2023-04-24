«Египет, Турция, Саудовская Аравия»: Названы лидеры по закупкам российского зерна

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН рассказал, в какие страны Россия активно поставляет зерновые культуры.

«Мы идем на абсолютный рекорд по экспорту зерна за все времена. Предполагаем, что будет в районе 50 миллионов тонн пшеницы и 60 миллионов тонн всех зерновых. Предыдущий год рекорд состоялся в сезоне 2017-2018 года и составил 54, 6 миллиона тонн по всем зерновым. В этом сезоне картина по экспорту поменялась, в лидерах у нас остается Египет, в прошлом сезоне он ушел и отдал первое место Турции, на втором месте в прошлом сезоне был Иран, который сегодня даже в топ-5 не входит. Второе место в этом году у Турции, а на третьем место вышла Саудовская Аравия», - рассказал он.

Рекордные объемы запасов зерновых негативно сказываются на отрасли, что отразится на будущих показателях, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

