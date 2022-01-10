МИД РФ: из Нур-Султана в Россию эвакуировали 28 россиян
Самолёт Минобороны РФ вывез из Нур-Султана более 20 россиян. Об этом в своём Telegram-канале сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
«В 15.45 мск военно-транспортным самолётом Минобороны из Нур-Султана возвратились в Россию 28 российских граждан», - уточнили в департаменте.
Ранее из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека, сообщили в МИД РФ. Консул-советник генерального консульства России в Алма-Ате Владимир Малышев заявил, что на этих рейсах Алма-Ату покинули «шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии»
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