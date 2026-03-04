Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию

Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Депутат предупредил о риске дефицита нефти в Европе из-за Ормузского пролива

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что российская нефть востребована.

«Будут покупать - будем продавать», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что запасов нефти в России хватит минимум на 62 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

