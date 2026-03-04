Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию
4 марта 202613:34
Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что российская нефть востребована.
«Будут покупать - будем продавать», - подчеркнул вице-премьер.
Ранее Новак заявил, что запасов нефти в России хватит минимум на 62 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
