Посольство РФ в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения
Посольство РФ в Казахстане открыло горячую линию по вопросам, связанным с авиасообщением страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по телефонам +7 717 279 8213, +7 717 279 8214 можно узнать об изменениях в расписании перелетов, правилах отмены и возврата билетов.
Сложности с авиасообщением в Казахстане возникли из-за массовых беспорядков в городах страны. В частности, крупнейший аэропорт страны в Алма-Ате был захвачен на время протестующими.
Протесты в Казахстане начались второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).
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