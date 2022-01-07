Посольство РФ в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения

Отмечается, что по телефонам +7 717 279 8213, +7 717 279 8214 можно узнать об изменениях в расписании перелетов, правилах отмены и возврата билетов.

Сложности с авиасообщением в Казахстане возникли из-за массовых беспорядков в городах страны. В частности, крупнейший аэропорт страны в Алма-Ате был захвачен на время протестующими.

Протесты в Казахстане начались второго января в городе Жанаозен Мангистауской области, а после распространились по всей стране. Протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ до 120 тенге (около 21 рубля).