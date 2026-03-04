Россияне могут получать деньги в банках и ломбардах, но этих возможностей не хватает на всех, поэтому ограничения против нелегальных кредиторов в этой сфере могут и не сработать, рассказал НСН генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.



Уголовную ответственность для нелегальных кредиторов, то есть тех, кто выдает займы без лицензии Центробанка, значительно ужесточат: сегодня санкции применяются лишь после повторного штрафа. Такой законопроект был разработан Министерством финансов. Его уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Известия». Грибанов подчеркнул, что самое важное заключается в другом.