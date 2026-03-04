Экономисты объяснили, почему россияне берут кредиты у «нелегалов»
Есть много легальных способов получить деньги в России, но их не хватает всем желающим, заявил НСН Юрий Грибанов, а Эльман Мехтиев указал, что большинство заемщиков предпочитают нелегалов из-за большей доступности кредитов.
Россияне могут получать деньги в банках и ломбардах, но этих возможностей не хватает на всех, поэтому ограничения против нелегальных кредиторов в этой сфере могут и не сработать, рассказал НСН генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
Уголовную ответственность для нелегальных кредиторов, то есть тех, кто выдает займы без лицензии Центробанка, значительно ужесточат: сегодня санкции применяются лишь после повторного штрафа. Такой законопроект был разработан Министерством финансов. Его уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Известия». Грибанов подчеркнул, что самое важное заключается в другом.
«К счастью, в России очень много возможностей получить деньги легальным способом: банки, МФО, ломбарды. Однако, их, видимо, не хватает. Но здесь важна не жестокость наказания, а его неотвратимость и правоприменительная практика: насколько сложно или просто выявить нелегальные компании или людей, которые оказывают такие услуги», — отметил он.
Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев добавил в беседе с НСН, что именно заставляет россиян идти к нелегальным фирмам за деньгами.
«Год назад было опубликовано исследование ВЦИОМ — единственное большое исследование насчет числа займов у россиян. Если разница между легальным и нелегальным кредитором будет в районе 7%, то подавляющее большинство выберет нелегальных. Это очень тревожный сигнал, так как ужесточение контроля за микрофинансовыми организациями приведет к тому, что их цены и ставки будут расти, а у нелегалов этого нет. Мы уже видели всплеск интереса к нелегальным кредитам, когда летом было введено требование об ограничении долговой нагрузки. Поворот к уголовной ответственности для нелегалов означает, что начали всерьез заниматься этим вопросом. Это очень радует, потому что сейчас все знают: выдали “административку” на юрлицо — оно закрывается, открывается новое и можно избежать “уголовки”. И это не запрещенные действия», — указал он.
Ранее Мехтиев объяснил НСН, почему россиянам отказывают в банковских кредитах.
