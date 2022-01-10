Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Австрии и Венгрии

Он уточнил, что на этих рейсах улетели «шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии», которые являются дипломатическими работниками.

Малышев добавил, что продолжается эвакуация граждан России и Белоруссии, а также Казахстана, которые обучаются в РФ или имеют вид на жительство.

Ранее в МИД РФ заявили, что из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека.