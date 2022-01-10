Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Австрии и Венгрии
Консул-советник генерального консульства России в Алма-Ате Владимир Малышев заявил, что на организованных российской стороной эвакуационных рейсах Алма-Ату покинули граждане Австрии и Венгрии, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что на этих рейсах улетели «шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии», которые являются дипломатическими работниками.
Малышев добавил, что продолжается эвакуация граждан России и Белоруссии, а также Казахстана, которые обучаются в РФ или имеют вид на жительство.
Ранее в МИД РФ заявили, что из Алма-Аты в Россию 13 рейсами вылетели 1422 человека.
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