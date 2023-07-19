МИД РФ: генсек ООН и его сотрудники закрывают глаза на теракты со стороны Киева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и сотрудники международной организации каждый раз закрывали глаза на террористические акты Украины под прикрытием гуманитарного коридора, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Под прикрытием гуманитарного коридора и судоходства в рамках черноморской инициативы Киев постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты. В ведомстве указали, что в секретариате ООН «не нашли даже слов соболезнования» после теракта на Крымский мост.

Как сообщалось ранее, девочке, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, рассказали об их смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:СпецоперацияКрымский МостТерактыООН

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