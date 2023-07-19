МИД РФ: генсек ООН и его сотрудники закрывают глаза на теракты со стороны Киева

Под прикрытием гуманитарного коридора и судоходства в рамках черноморской инициативы Киев постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты. В ведомстве указали, что в секретариате ООН «не нашли даже слов соболезнования» после теракта на Крымский мост.

Как сообщалось ранее, девочке, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, рассказали об их смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

