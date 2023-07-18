Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что Вашингтон не причастен к атаке на мост.

«Это абсолютно не правда», - заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник. Повреждена автодорожная часть. Погибли два человека, раненого ребенка доставили в реанимацию.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом украинских властей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что на восстановление моста потребуется 1-1,3 миллиарда рублей.

