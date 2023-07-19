Выжившей после взрыва на Крымском мосту девочке сообщили о гибели родителей
Девочке, чьи родители погибли при взрыве на Крымском мосту, рассказали об их смерти, сообщает телеканал «360».
Ребенок находится в больнице, ее не оставляют родственники. Сестра погибшей жительницы Белгородской области хочет удочерить 14-летнюю школьницу. Она готовит необходимые документы, чтобы девочка уехала с ней домой.
С девочкой работают психологи. Она ехала в Крым с родителями, когда на мосту произошел теракт. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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