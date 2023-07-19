Выжившей после взрыва на Крымском мосту девочке сообщили о гибели родителей

Ребенок находится в больнице, ее не оставляют родственники. Сестра погибшей жительницы Белгородской области хочет удочерить 14-летнюю школьницу. Она готовит необходимые документы, чтобы девочка уехала с ней домой.

С девочкой работают психологи. Она ехала в Крым с родителями, когда на мосту произошел теракт. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

