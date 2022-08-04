МИД РФ: действия России не наносят ущерба безопасности АЭС на Украине

«Мы попросили слово в связи с заявлениями некоторых делегаций о якобы имеющей место озабоченности о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине. Утверждалось, что причиной этого стало присутствие там российских военных. Как мы понимаем, речь шла о Чернобыльской АЭС и Запорожской станции», — заявил дипломат.

Он отметил, что действия вооруженных сил России не наносят ущерба ядерной безопасности на Украине, а российские военные взяли под охрану станции, чтобы не допустить использования украинскими формированиями, а также иностранными наемниками для организации ядерных провокаций.

Напомним, боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. До этого беспилотники Украины сбросили мины рядом с Запорожской АЭС.

