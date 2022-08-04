МИД РФ: действия России не наносят ущерба безопасности АЭС на Украине
Действия военных России не наносят никакого ущерба безопасности атомных электростанций на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игоря Вишневецкого.
«Мы попросили слово в связи с заявлениями некоторых делегаций о якобы имеющей место озабоченности о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине. Утверждалось, что причиной этого стало присутствие там российских военных. Как мы понимаем, речь шла о Чернобыльской АЭС и Запорожской станции», — заявил дипломат.
Он отметил, что действия вооруженных сил России не наносят ущерба ядерной безопасности на Украине, а российские военные взяли под охрану станции, чтобы не допустить использования украинскими формированиями, а также иностранными наемниками для организации ядерных провокаций.
Напомним, боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. До этого беспилотники Украины сбросили мины рядом с Запорожской АЭС.
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