Беспилотники Украины сбросили мины рядом с Запорожской АЭС

Два украинских беспилотных летательных аппарата нанесли удар по зданию вблизи Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

Запорожская АЭС готова поставлять 25% своей энергии в Крым

Речь идёт о минах калибром 120 миллиметра. Пострадало здание, расположенное вблизи АЭС. Повреждена кровля и остекление. При этом никто из людей не пострадал.

Как сообщалось ранее, четверть производимой Запорожской АЭС энергии могут направлять в Крым, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиАЭС
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