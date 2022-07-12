Беспилотники Украины сбросили мины рядом с Запорожской АЭС

Речь идёт о минах калибром 120 миллиметра. Пострадало здание, расположенное вблизи АЭС. Повреждена кровля и остекление. При этом никто из людей не пострадал.

Как сообщалось ранее, четверть производимой Запорожской АЭС энергии могут направлять в Крым, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

