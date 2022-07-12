Беспилотники Украины сбросили мины рядом с Запорожской АЭС
Два украинских беспилотных летательных аппарата нанесли удар по зданию вблизи Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.
Речь идёт о минах калибром 120 миллиметра. Пострадало здание, расположенное вблизи АЭС. Повреждена кровля и остекление. При этом никто из людей не пострадал.
Как сообщалось ранее, четверть производимой Запорожской АЭС энергии могут направлять в Крым, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
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