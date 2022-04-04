Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу с появлением видео с живыми «трупами»

Он также хочет обсуждения на Совбезе ООН действий России на Украине. «Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России», — сказал лидер Украины.

По его словам, обвинения в адрес Москвы в связи со спецоперацией на Украине будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН 5 апреля, он намерен проинформировать о них всех украинских партнеров.

Зеленский подверкнул, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением специалистов из Украины и других стран.

Напомним, украинские власти и СМИ распространили видеозапись, которая якобы была снята в Буче, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи интернета обратили внимание, что «трупы» шевелят руками. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» встает, едва автомобиль проезжает мимо.

Уточняется, что российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта. При этом окраины Бучи на юге круглосуточно подвергались обстрелу украинских войск, когда город находился под контролем ВС РФ.

