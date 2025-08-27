Блогеры и микробизнес потеряют 90% доходов без рекламы в Instagram

Аналогов запрещенной в РФ соцсети Instagram по эффективности продвижения для бизнеса сегодня нет, однако наблюдается переход рекламодателей в TikTok, заявила НСН Ольга Берек.

Сильнее всего от запрета рекламы в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) пострадает малый и микробизнес, который давно и успешно развивался в этой соцсети. Об этом НСН рассказала президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

Бюджет РФ в 2026 году потенциально недополучит не менее чем 1,4 млрд рублей налоговых доходов на фоне запрета рекламной деятельности в запрещенных соцсетях и, в частности, в Instagram, следует из исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА) совместно с коммуникационным агентством Didenok Team. По данным АБА, в 2024 году на Instagram приходилось от 7% до 10% всего рынка инфлюенс-маркетинга. Согласно прогнозам, весь объем рынка рекламы в этой сфере в 2025 году достигнет 55-57 млрд рублей. Берек констатировала, что сегодня аналогов этой соцсети нет.

«Доходы блогеров зависят от Instagram приблизительно на 80-90%. Российские блогеры понимают, что все российские площадки еще очень молодые и, конечно, готовы сделать вклад в их развитие контентом и подождать, когда будет настроена полноценная монетизация. Новые условия монетизации и поддержки авторов выглядят перспективными. Однако аналогов Instagram пока еще нет. Принято считать, что в этой ситуации пострадают исключительно многострадальцы-блогеры. Но на самом деле, основные страдальцы – это представители малого и микробизнеса, у которых весь бизнес идет через Instagram. Это люди, которые занимаются хендмейдом (ручная работа, - прим. НСН), работают в бьюти-сфере, это маленькие магазинчики. Они все останутся без средств к существованию. Пострадает вообще весь бизнес, потому что блогеры и инфлюенс-маркетинг – это один из немногих оставшихся работающих рекламных инструментов. Единственная площадка, которая работает, - это Instagram, а один из трех рабочих инструментов - блогеры», - рассказала она.

При этом Берек отметила, что запрет рекламы в упомянутой соцсети выглядит странно, так как блогеры из РФ там зарабатывали на рекламе официально и платили налоги. По ее словам, сейчас рекламодатели переходят в TikTok.

«Российские блогеры, безусловно, не могут понять смысла запрета, потому они получали деньги от российских компаний по договору с маркировкой. Можно сказать, что растет доля рекламных интеграций в TikTok, рекламодатели сейчас переходят туда, а для блогеров это всегда была вторая площадка. Сейчас там очень много рекламных интеграций. Вопреки ожиданиям, мы видим, что основной поток новых рекламных интеграций направлен именно на TikTok», - подытожила она.

Ранее Берек рассказала НСН, что закон о запрете рекламы в Instagram предусматривает ряд исключений — так, пользователи смогут по-прежнему заниматься саморекламой, оставлять ссылки на свои сайты и мессенджеры, однако не смогут публиковать посты о распродажах, акциях и иным образом манипулировать целевой аудиторией.

