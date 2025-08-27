Сильнее всего от запрета рекламы в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) пострадает малый и микробизнес, который давно и успешно развивался в этой соцсети. Об этом НСН рассказала президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

Бюджет РФ в 2026 году потенциально недополучит не менее чем 1,4 млрд рублей налоговых доходов на фоне запрета рекламной деятельности в запрещенных соцсетях и, в частности, в Instagram, следует из исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА) совместно с коммуникационным агентством Didenok Team. По данным АБА, в 2024 году на Instagram приходилось от 7% до 10% всего рынка инфлюенс-маркетинга. Согласно прогнозам, весь объем рынка рекламы в этой сфере в 2025 году достигнет 55-57 млрд рублей. Берек констатировала, что сегодня аналогов этой соцсети нет.