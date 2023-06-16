Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
16 июня 202316:44
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что его еврейские друзья считают Владимира Зеленского позорящим их нацию.
«У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа. Это не шутка и не ирония, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты. Последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», - сказал Путин.
Российский лидер возмутился искажению истории и возведению неонацистов на пьедестал страны.
«Бандера – антисемит, неонацист. Но этого никто не хочет слышать в силу того, что Зеленский – человек с еврейской кровью. Но он своими действиями прикрывает этих уродов-неонацистов. Хорошо, Ленина скинули. Ладно, ваше дело, хотя он – основатель современной Украиной. Но зачем вы неонацистов на этот пьедестал возводите?», - возмутился президент.
В ходе выступления он также заявил, что поляки «спят и видят вернуть Западную Украину».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru