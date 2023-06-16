Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что его еврейские друзья считают Владимира Зеленского позорящим их нацию.

«У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа. Это не шутка и не ирония, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты. Последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», - сказал Путин.

Российский лидер возмутился искажению истории и возведению неонацистов на пьедестал страны.

«Бандера – антисемит, неонацист. Но этого никто не хочет слышать в силу того, что Зеленский – человек с еврейской кровью. Но он своими действиями прикрывает этих уродов-неонацистов. Хорошо, Ленина скинули. Ладно, ваше дело, хотя он – основатель современной Украиной. Но зачем вы неонацистов на этот пьедестал возводите?», - возмутился президент.

В ходе выступления он также заявил, что поляки «спят и видят вернуть Западную Украину».