МИД Германии призвал граждан срочно покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана из-за эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

Ударная «Хезболла». Ливанское движение может сыграть решающую роль в конфликте в секторе Газа

Находящимся в Ливане гражданам ФРГ рекомендовали немедленно зарегистрироваться в «антикризисном списке» МИД ФРГ.

Также ведомство призвало покинуть Западный берег реки Иордан. Сообщение МИД опубликовано в официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Покинуть Ливан накануне рекомендовал МИД Великобритании.

Ливанская группировка «Хезболла» в среду заявила, что нанесла ракетные удары по объектам в Израиле. В частности, атакован пункт разведки к югу от кибуца Менара, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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