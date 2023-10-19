МИД Германии призвал граждан срочно покинуть Ливан
Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана из-за эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
Находящимся в Ливане гражданам ФРГ рекомендовали немедленно зарегистрироваться в «антикризисном списке» МИД ФРГ.
Также ведомство призвало покинуть Западный берег реки Иордан. Сообщение МИД опубликовано в официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Покинуть Ливан накануне рекомендовал МИД Великобритании.
Ливанская группировка «Хезболла» в среду заявила, что нанесла ракетные удары по объектам в Израиле. В частности, атакован пункт разведки к югу от кибуца Менара, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru