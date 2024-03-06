МИД Германии: поставки Taurus Украине сделали бы Берлин стороной конфликта

Он назвал правильным решение канцлера Олафа Шольца не передавать Taurus Киеву. Он считает, что глава правительства ФРГ необходимо как можно более ясно донести это до немецкой общественности.

Вад также указал, что реакция западных союзников по теме отправки войск на Украину ясно дала понять, что никто из них не желает становиться стороной конфликта.

Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

