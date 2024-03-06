МИД Германии: поставки Taurus Украине сделали бы Берлин стороной конфликта

Поставка немецких ракет Taurus Украине означала бы прямое участие ФРГ в конфликте, сообщил Berliner Zeitung немецкий генерал, экс-советник по военной политике бывшего канцлера германии Ангелы Меркель Эрих Вад.

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Он назвал правильным решение канцлера Олафа Шольца не передавать Taurus Киеву. Он считает, что глава правительства ФРГ необходимо как можно более ясно донести это до немецкой общественности.

Вад также указал, что реакция западных союзников по теме отправки войск на Украину ясно дала понять, что никто из них не желает становиться стороной конфликта.

Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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