Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus
При передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, контролировать применение ракет должны будут военные Германии, однако их присутствие на украинской территории полностью исключено.
Шольц заключил, что именно по этой причине выступает против поставок на Украину ракет Taurus.
«Если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено... Я канцлер, поэтому это будет так», - сказал политик.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, чтог ни он, ни канцлер Германии не одобряли применение ракет Taurus Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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