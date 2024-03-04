Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus

По его словам, контролировать применение ракет должны будут военные Германии, однако их присутствие на украинской территории полностью исключено.

Шольц заключил, что именно по этой причине выступает против поставок на Украину ракет Taurus.

«Если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено... Я канцлер, поэтому это будет так», - сказал политик.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, чтог ни он, ни канцлер Германии не одобряли применение ракет Taurus Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».