МИД ФРГ: санкции против Медведчука не нарушают основные принципы ОБСЕ и СЕ
МИД ФРГ полагает, что украинские санкции против главы политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, не нарушают основные принципы ОБСЕ и Совета Европы (СЕ), передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны против 19 компаний и 8 физлиц. Ограничения коснулись в том числе лидера этой партии Виктора Медведчука и его супруги.
В конце прошлой недели посольство США на Украине также поддержало введение санкций против Медведчука. В посольстве напомнили, что Медведчук с 2014 года находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины». Как передает RT, бывший президент Украины Пётр Порошенко тоже высказался за эти санкционные меры.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этими санкциями против Медведчука.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН назвал действия украинских властей репрессиями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- В Госдуме предложили сажать на пять лет за оскорбление ветеранов
- Россияне с отрицательным тестом на COVID-19 с 1 марта смогут посещать Грузию
- МИД ФРГ: санкции против Медведчука не нарушают основные принципы ОБСЕ и СЕ
- СМИ: В Петербурге неизвестный заявил о «минировании» трёх школ
- Из военной части в Ленобласти сбежал контрактник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru