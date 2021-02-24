МИД ФРГ: санкции против Медведчука не нарушают основные принципы ОБСЕ и СЕ

МИД ФРГ полагает, что украинские санкции против главы политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, не нарушают основные принципы ОБСЕ и Совета Европы (СЕ), передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны против 19 компаний и 8 физлиц. Ограничения коснулись в том числе лидера этой партии Виктора Медведчука и его супруги.

В конце прошлой недели посольство США на Украине также поддержало введение санкций против Медведчука. В посольстве напомнили, что Медведчук с 2014 года находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины». Как передает RT, бывший президент Украины Пётр Порошенко тоже высказался за эти санкционные меры.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этими санкциями против Медведчука.

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН назвал действия украинских властей репрессиями.

