Песков: в Кремле обеспокоены санкциями против Медведчука на Украине
В Кремле обеспокоены санкциями против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничения в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Санкции сроком на три года распространяются на все имущество политика.
Песков заявил, что на Украине идет нарастание политических репрессий против СМИ и политиков. Он назвал это тревожной информацией.
Песков также отметил рост напряженности на линии соприкосновения украинской армии и войск Донецкой и Луганской народных республик.
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