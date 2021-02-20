Песков: в Кремле обеспокоены санкциями против Медведчука на Украине

В Кремле обеспокоены санкциями против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничения в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Санкции сроком на три года распространяются на все имущество политика.

Песков заявил, что на Украине идет нарастание политических репрессий против СМИ и политиков. Он назвал это тревожной информацией.

Песков также отметил рост напряженности на линии соприкосновения украинской армии и войск Донецкой и Луганской народных республик.

