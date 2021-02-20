Американское посольство поддержало санкции Украины против Медведчука

Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел ограничения сроком на три года в отношении Медведчука и его супруги, распространяющиеся на все имущество лидера ОПЗЖ. Кроме того, санкции коснулись 6 граждан и 19 юрлиц.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций», — говорится в заявлении дипмиссии США.

Кроме того, в посольстве напомнили, что Медведчук с 2014 года находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины».

