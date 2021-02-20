Американское посольство поддержало санкции Украины против Медведчука
Посольство США на Украине поддержало введение санкций против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщается в Twitter дипмиссии.
Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел ограничения сроком на три года в отношении Медведчука и его супруги, распространяющиеся на все имущество лидера ОПЗЖ. Кроме того, санкции коснулись 6 граждан и 19 юрлиц.
«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций», — говорится в заявлении дипмиссии США.
Кроме того, в посольстве напомнили, что Медведчук с 2014 года находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- В США россиянина обвинили в попытке поддержки террористической организации
- Члена избиркома заподозрили в нападении на омоновца на акции в Москве
- Россияне завоевали бронзу в мужской эстафете ЧМ по биатлону
- Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
- Россиянин разработал Android-версию соцсети Clubhouse
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru