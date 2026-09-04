В МИД России заявили о готовности к контактам по Украине

Москва готова к контактам по Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В МИД РФ заявили об отсутствии предложений от Киева о возобновлении дипконтактов

По ее словам, дело в реализации возможных договоренностей. Российская сторона всегда говорила, что не против каких-либо контактов. «Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договаривались», – указала дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о продолжении контактов России с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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