В МИД России заявили о готовности к контактам по Украине
4 сентября 202604:29
Денис Хоноров
Москва готова к контактам по Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, дело в реализации возможных договоренностей. Российская сторона всегда говорила, что не против каких-либо контактов. «Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договаривались», – указала дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о продолжении контактов России с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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