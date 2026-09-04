Как следует из судебных показаний военного врача Терезы Лонг, она проверяет 2544 случая неподтвержденных сообщений о смертях военных после вакцинации от коронавируса, после того, как экс-президент Джо Байден в 2021 году обязал военнослужащих пройти вакцинацию. Врач отметила, что надеется закончить свое исследование в течение года.

COVID-19 исчерпал свой пандемический потенциал, сейчас новых штаммов нет, однако их появление не исключено в будущем. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

