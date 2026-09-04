СМИ: Возможную гибель военных из-за вакцин от COVID-19 расследуют в США
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший и глава Пентагона Пит Хегсет намерены узнать, привела ли обязательная вакцинация от COVID-19 к гибели американских военнослужащих, сообщает Politico.
Как следует из судебных показаний военного врача Терезы Лонг, она проверяет 2544 случая неподтвержденных сообщений о смертях военных после вакцинации от коронавируса, после того, как экс-президент Джо Байден в 2021 году обязал военнослужащих пройти вакцинацию. Врач отметила, что надеется закончить свое исследование в течение года.
COVID-19 исчерпал свой пандемический потенциал, сейчас новых штаммов нет, однако их появление не исключено в будущем. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В Конгрессе США застопорился проект об антироссийских санкциях
- СМИ: Возможную гибель военных из-за вакцин от COVID-19 расследуют в США
- Глава «ИКС Холдинга» прокомментировал сообщения о проблемах с аналогом Starlink
- Рост цен на базовые продукты питания в России опередил инфляцию
- В МИД России заявили о готовности к контактам по Украине
- Среднюю зарплату более 200 тысяч рублей получают в пяти сферах
- МИД: Ряд стран ЕС настаивают на разрешении поставок газа из РФ
- ВС РФ признал законным первый приговор экс-замглавы МО Иванову
- Захарова: Киев может совершить теракты против Запада
- Губернатор Приморья назвал хорошим знаком встречу Путина с тигром