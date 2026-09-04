Среднюю зарплату более 200 тысяч рублей получают в пяти сферах

В июне в России среднюю заработную плату в сумме более 200 тысяч рублей получали сотрудники пяти сфер, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Названы отрасли с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц

Столько платили специалистам в сфере добычи нефти и природного газа (221,7 тыс. рублей), в производстве табачных изделий (255,1 тыс. рублей), деятельности воздушного и космического транспорта (218,3 тыс. рублей), финансовой и страховой сфере (209,6 тыс. рублей), а также в деятельности экстерриториальных организаций и органов (202 тыс. рублей). При этом средняя зарплата в июне по стране составила 114 тыс. 743 рубля.

Ранее стало известно, что средние зарплаты в России превысили показатели трех стран ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
ТЕГИ:Зарплаты

Горячие новости

Все новости

партнеры