Дмитриев: Возврат средств США не должен стать проблемой для Европы
Возврат средств, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена безвозмездно направила Украине и Североатлантическому альянсу, не должен создать сложностей для европейских лидеров, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», — написал политик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских стран возмещения средств, которые администрация Байдена направила на военную поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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