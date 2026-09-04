Дмитриев: Возврат средств США не должен стать проблемой для Европы

«Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», — написал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских стран возмещения средств, которые администрация Байдена направила на военную поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

