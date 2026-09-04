СМИ: В Конгрессе США застопорился проект об антироссийских санкциях
Проект закона об антироссийских санкциях застопорился в американском Конгрессе, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, документ, подавляющим большинством голосов принятый Сенатом месяц назад, сталкивается с растущим сопротивлением в Палате представителей США. Вероятно, законопроект будет приостановлен как минимум до ноябрьских выборов.
Парламентарии опасаются, что эта мера расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и приведет к росту цен на нефть.
Ранее Сенат США на последнем заседании перед летними каникулами подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении новых ограничительных мер и вторичных пошлин против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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