СМИ: В Конгрессе США застопорился проект об антироссийских санкциях

По данным агентства, документ, подавляющим большинством голосов принятый Сенатом месяц назад, сталкивается с растущим сопротивлением в Палате представителей США. Вероятно, законопроект будет приостановлен как минимум до ноябрьских выборов.

Парламентарии опасаются, что эта мера расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и приведет к росту цен на нефть.

Ранее Сенат США на последнем заседании перед летними каникулами подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении новых ограничительных мер и вторичных пошлин против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

