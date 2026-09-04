Глава «ИКС Холдинга» прокомментировал сообщения о проблемах с аналогом Starlink

Он назвал все технологические риски «управляемыми и предсказуемыми». Компания в августе перешла к внутренним тестам и началу испытаний с потребителями, хотя изначально планировала это на сентябрь. «Мы сейчас находимся абсолютно во всех допустимых пределах развития нашей группировки. Мы идём с некоторым опережением», — указал Шелобков.

Комментарий прозвучал после публикации Business Insider, согласно которой, во время второго запуска спутники не смогли достичь или удержаться на расчётных орбитах. Из 16 спутников, запущенных 19 июля, ни один не вышел на запланированную высоту 870 км. Многие из них оказались на высоте 300–400 км. Низкоорбитальную спутниковую группировку «Рассвет» называют аналогом спутниковой системы связи Starlink.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране создана система спутниковой группировки, аналогичная Starlink и даже превосходящая ее по характеристикам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

