Кнайсль: Запад уже отправил войска НАТО на Украину

Иностранные войска уже находятся на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего министра МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

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По ее словам, данные сведения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. Как считает экс-дипломат, присутствие войск Запада на Украине уже не является секретом и государственной тайной. Кнайсль отметила, что британские ВС тренируют украинский спецназ.

Ранее стало известно, что Франция рассматривает возможность разрешить силам специального назначения и другим подразделениям пересекать границу с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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