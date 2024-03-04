Кнайсль: Запад уже отправил войска НАТО на Украину

По ее словам, данные сведения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. Как считает экс-дипломат, присутствие войск Запада на Украине уже не является секретом и государственной тайной. Кнайсль отметила, что британские ВС тренируют украинский спецназ.

Ранее стало известно, что Франция рассматривает возможность разрешить силам специального назначения и другим подразделениям пересекать границу с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

