МИД: Ряд стран ЕС настаивают на разрешении поставок газа из РФ
4 сентября 202603:31
Денис Хоноров
Ряд стран Европейского союза настаивает на сохранении поставок газа из России вопреки официальному решению ЕС о полном отказе от них, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.
По его словам, окончательный запрет, вступающий в силу в 2027 году, грозит экономике Европы дальнейшим спадом.
Ранее стало известно, что Европа переключилась с закупок СПГ на российский газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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