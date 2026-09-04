МИД: Ряд стран ЕС настаивают на разрешении поставок газа из РФ

Ряд стран Европейского союза настаивает на сохранении поставок газа из России вопреки официальному решению ЕС о полном отказе от них, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

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По его словам, окончательный запрет, вступающий в силу в 2027 году, грозит экономике Европы дальнейшим спадом.

Ранее стало известно, что Европа переключилась с закупок СПГ на российский газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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