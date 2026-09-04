По ее словам, действия президента Украины Владимира Зеленского являются смесью неонацизма, терроризма и мировой коррупции. «Они создали монстра, и мы всегда говорили о том, что этот монстр выйдет из-под контроля, как любой их монстр, ранее создаваемый», - рассказала дипломат.

Захарова отметила, что никто не даст гарантий, что Зеленский не ударит по их же собственным гражданам.

Ранее президент России Владимир Путин накануне назвал угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

