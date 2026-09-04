Захарова: Киев может совершить теракты против Запада
Отсутствуют гарантии того, что украинский терроризм не ударит по гражданам стран Запада, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
По ее словам, действия президента Украины Владимира Зеленского являются смесью неонацизма, терроризма и мировой коррупции. «Они создали монстра, и мы всегда говорили о том, что этот монстр выйдет из-под контроля, как любой их монстр, ранее создаваемый», - рассказала дипломат.
Захарова отметила, что никто не даст гарантий, что Зеленский не ударит по их же собственным гражданам.
Ранее президент России Владимир Путин накануне назвал угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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