МИД Британии: страны G7 работают над новыми санкциями против российских банков

Глава британской дипломатии также заявила, что согласовывает с партнерами по G7 сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из РФ. Трасс также призвала партнеров закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».

По словам главы МИД, из-за санкций замороженными оказались 60% валютных резервов России. Это более $350 млрд, тогда как валютные резервы РФ оцениваются в $604 млрд.

