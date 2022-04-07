МИД Британии: страны G7 работают над новыми санкциями против российских банков

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что ведет работу с партнёрами по «большой семерке» (G7) над ограничительными мерами против новых банков России.

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Глава британской дипломатии также заявила, что согласовывает с партнерами по G7 сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из РФ. Трасс также призвала партнеров закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».

По словам главы МИД, из-за санкций замороженными оказались 60% валютных резервов России. Это более $350 млрд, тогда как валютные резервы РФ оцениваются в $604 млрд.

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ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания
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