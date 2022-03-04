Зеленский призвал к усилению санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада к усилению санкционного давления на Россию, сообщает ТАСС.

Минобороны: Диверсионная группа пыталась устроить пожар на Запорожской АЭС

Комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС он также заявил о необходимости «немедленно закрыть небо над Украиной».

Ранее Зеленский заявил, что обсудил пожар на Запорожской АЭС с рядом мировых лидеров, в том числе с президентом США Джо Байденом, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЗападУкраинаВладимир Зеленский
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