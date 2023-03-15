Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook

Американская корпорация Microsoft уведомила пользователей о хакерском взломе почтового клиента Outlook. Об этом сообщает телеканал CNN.

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В заявлении сказано, что злоумышленники использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении с апреля по декабрь прошлого года.

Кибератакам подверглись около 15 организаций, уточнили в американской компании.

В Microsoft приписывают атаку хакерам из APT28 (Fancy Bear). По мнению западных разведок, группа может быть связана с Россией.

В ряде Telegram-каналов ранее распространилась информация о хакерском взломе сервисов Сбербанка, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыИнтернетMicrosoft
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