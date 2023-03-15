Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Американская корпорация Microsoft уведомила пользователей о хакерском взломе почтового клиента Outlook. Об этом сообщает телеканал CNN.
В заявлении сказано, что злоумышленники использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении с апреля по декабрь прошлого года.
Кибератакам подверглись около 15 организаций, уточнили в американской компании.
В Microsoft приписывают атаку хакерам из APT28 (Fancy Bear). По мнению западных разведок, группа может быть связана с Россией.
В ряде Telegram-каналов ранее распространилась информация о хакерском взломе сервисов Сбербанка, передает НСН.
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