Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook

В заявлении сказано, что злоумышленники использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении с апреля по декабрь прошлого года.

Кибератакам подверглись около 15 организаций, уточнили в американской компании.

В Microsoft приписывают атаку хакерам из APT28 (Fancy Bear). По мнению западных разведок, группа может быть связана с Россией.

В ряде Telegram-каналов ранее распространилась информация о хакерском взломе сервисов Сбербанка, передает НСН.

