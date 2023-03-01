Роскомнадзор проверит утечку данных пользователей «Сберлогистики»
Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке данных клиентов и сотрудников сервиса «Сберлогистика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Информация о хакерском взломе всех систем и сервисов Сбербанка, в частности, сервиса «Сберлогистика» распространялась в ряде Telegram-каналов.
В «Сберлогистике» сообщили агентству, что проверяют информацию и ее достоверность.
Компания «Новые Туристические Технологии», которой принадлежит сервис tutu.ru оштрафована Роскомнадзором на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов.
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