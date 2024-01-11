Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР против Израиля
Международный суд ООН в Гааге приступил к слушаниям по иску ЮАР против Израиля, обвиняя власти страны в нарушениях Конвенции о геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Во дворце мира выступит делегация африканской страны в составе более 20 человек. Ее возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола.
Уточняется, что на слушаниях также будет представлена судебная коллегия из пятнадцати судей.
Накануне СМИ рассказали о возобновлении боев между Израилем и ХАМАС возобновились в Дженине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru