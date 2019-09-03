Между молотом пропаганды и наковальней лжи. Джонсон назвал СССР причиной трагедии Польши
Борис Джонсон заявил, что Польша в 1939-м году оказалась между «молотом фашизма и наковальней коммунизма». Эксперты НСН восстанавливают историческую справедливость.
Посольство России в Лондоне назвало неприемлемой фразу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «молоте фашизма и наковальне коммунизма». Именно так политик охарактеризовал состояние Польши к началу Второй мировой войне.
В день, когда мир вспоминал 80-летие со дня начала Второй мировой войны, не пригласив на мероприятие в Польше представителей России, Джонсон опубликовал в Twitter видеообращение.
Он, в частности, указал, что в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, «советские войска атаковали их с востока, и Польша оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».
Еще одно весьма абсурдное заявление прозвучало из уст министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака. Тот считает, что Варшава после окончания Второй мировой войны получила недостаточно репараций со стороны Германии, и виновата в этом Москва.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал требования Варшавы абсурдными. По его словам, с таким подходом Москва сегодня могла бы потребовать у Франции компенсацию за вторжение Наполеона в Россию.
«Абсурдность этих заявлений очевидна всем. Мне кажется, поляки уже не знают, на каком бы еще заработать. Золотой дождь, который на них обрушился после распада Варшавского договора и социалистической системы, и поляков просто вытащили как показательный вариант для других стран, закончился. Поляки лихорадочно изыскивают варианты получения денег. Честно говоря, про Германию им вообще должно быть стыдно говорить, все, что можно, от нее уже получили. Что касается нас – после окончания войны прошло 75 лет. Упущенная выгода, которую Польша считает – это плод больного воображения», - заявил парламентарий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил называть Польшу главным виновником начала Второй мировой войны. Именно так он отреагировал на то, что Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала Второй Мировой войны. Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН заявил, что инициативу Жириновского нельзя рассматривать всерьез.
« Я бы сказал, что нам давно нужно было поставить все точки i. Конечно, неприглашение нас Польшей это плохо, потому что все было давно, приглашать нужно сейчас. Нынешняя Россия, конечно, к сталинскому Советскому Союзу имеет исторические отношение, но только историческое, и не отвечает за его преступления. Думаю, причина в общем контексте наших нынешних негативных отношений с Польшей. Но реагировать на неприглашение нужно спокойно», - заключил журналист.
1 сентября в Польше прошли торжества, посвященные годовщине начала войны. Однако на мероприятия не пригласили Россию, сославшись на незаинтересованность страны в сохранении «духа исторической правды».
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