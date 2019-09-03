Между молотом пропаганды и наковальней лжи. Джонсон назвал СССР причиной трагедии Польши

Посольство России в Лондоне назвало неприемлемой фразу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «молоте фашизма и наковальне коммунизма». Именно так политик охарактеризовал состояние Польши к началу Второй мировой войне.

В день, когда мир вспоминал 80-летие со дня начала Второй мировой войны, не пригласив на мероприятие в Польше представителей России, Джонсон опубликовал в Twitter видеообращение.

Он, в частности, указал, что в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, «советские войска атаковали их с востока, и Польша оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

Еще одно весьма абсурдное заявление прозвучало из уст министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака. Тот считает, что Варшава после окончания Второй мировой войны получила недостаточно репараций со стороны Германии, и виновата в этом Москва.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал требования Варшавы абсурдными. По его словам, с таким подходом Москва сегодня могла бы потребовать у Франции компенсацию за вторжение Наполеона в Россию.