Большинство россиян считают, что Вторая мировая война началась из-за ресурсов

Главной причиной начала Второй мировой войны каждый седьмой россиянин, который был опрошен ВЦИОМ, назвал борьбу за ресурсы и передел мира. 13% россиян считают, что поводом послужило желание Германии добиться мирового господства. А каждый десятый житель России проголосовал за вариант о стремлении Германии захватить именно Россию.

О заключении пакта Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении Германии и СССР высказались 4% респондентов.