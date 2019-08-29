Большинство россиян считают, что Вторая мировая война началась из-за ресурсов

Главной причиной начала Второй мировой войны каждый седьмой россиянин, который был опрошен ВЦИОМ, назвал борьбу за ресурсы и передел мира. 13% россиян считают, что поводом послужило желание Германии добиться мирового господства. А каждый десятый житель России проголосовал за вариант о стремлении Германии захватить именно Россию.

О заключении пакта Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении Германии и СССР высказались 4% респондентов.

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Согласно исследованиям, 52% участников опроса убеждены, что Вторая мировая война началась в 1941 году, когда как треть граждан РФ знают, что начало войны было в 1939 году. Только 4% опрошенных признались, что не знают ответа на этот вопрос.

Большинство жителей России верно назвали как союзников, так и противников СССР в войне.

Ранее НСН писала о том, что согласно исследованиям ВЦИОМ большинство россиян предпочитают смотреть комедии и фильмы о войне.


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ФОТО: flickr.com // Солжи Нитсон
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