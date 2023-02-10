Киевские власти объявили воздушную тревогу во всей Украине
10 февраля 202312:12
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом заявило Министерство цифровой трансформации Украины.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 9.27 мск, уже через несколько минут предупреждение распространилось на всю Украину. В последний раз общеукраинскую воздушную тревогу объявляли 4 февраля.
Ранее в Кривом Роге, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство НСН.
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10 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru