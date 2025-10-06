В Грузии задержали 13 человек по делу о попытке свержения власти

Полиция Грузии задержала 13 человек, участвовавших в беспорядках, произошедших 4 октября в день местных выборов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.

По данным ведомства, всего были установлены 15 участников массовых волнений, из которых 13 уже взяты под стражу.

Следственные органы рассматривают действия задержанных как попытку свержения власти и насильственного изменения конституционного строя.

Кроме того, фигурантам инкриминируется участие в групповом насилии, передает «Радиоточка НСН».

