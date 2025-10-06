В Грузии задержали 13 человек по делу о попытке свержения власти

Полиция Грузии задержала 13 человек, участвовавших в беспорядках, произошедших 4 октября в день местных выборов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.

По данным ведомства, всего были установлены 15 участников массовых волнений, из которых 13 уже взяты под стражу.