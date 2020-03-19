Меркель сравнила пандемию COVID-19 со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев к солидарности в связи с пандемией коронавируса и сравнила ситуацию со Второй мировой войной.
По словам политика, никогда еще со времени Второй мировой войны от граждан страны не требовалось таких солидарных действий, как в борьбе с инфекцией, передает RT.
«Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — цитирует канцлера РЕН ТВ.
Меркель сообщила, что в ближайшие недели будет еще тяжелее и попросила граждан отнестись к ситуации серьезно.
В ФРГ зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения новым заболеванием, 26 человек умерли, сообщает «Утро.ру».
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт предложил Берлину на фоне пандемии коронавируса пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы. Политик пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему руководству Германии сложно отказаться от санкций в отношении России.
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