Меркель сравнила пандемию COVID-19 со Второй мировой войной

«Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — цитирует канцлера РЕН ТВ.

Меркель сообщила, что в ближайшие недели будет еще тяжелее и попросила граждан отнестись к ситуации серьезно.

В ФРГ зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения новым заболеванием, 26 человек умерли, сообщает «Утро.ру».

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт предложил Берлину на фоне пандемии коронавируса пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы. Политик пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему руководству Германии сложно отказаться от санкций в отношении России.















