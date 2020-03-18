Рар: После Меркель антироссийские санкции отменить будет сложнее
Немецкий политолог в эфире НСН объяснил, почему руководству Германии сложно отказаться от санкций в отношении России.
На фоне пандемии коронавируса Германии нужно пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы. Об этом «Известиям» заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Он пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему руководству Германии сложно отказаться от санкций в отношении России.
«Любой человек, который принимает решение о санкциях, в том числе канцлер Германии, зависит от консенсуса в Европейском союзе. Это и есть проблема. Думаю, что итальянцы, греки, болгары и даже австрийцы давно бы отказались от санкций в отношении России. Но они не могут, потому что они включены в этот самый европейский консенсус. В Европе есть государства, такие как Польша, три прибалтийские республики и Швеция, которые выступают за продление и усиление санкций. Они давят на других. Это нужно учитывать», - сказал эксперт.
Он отметил, что после ожидаемого в 2021 году ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ситуация может стать еще хуже.
«Что касается будущего канцлера, то есть водораздел. Господа Мерц и Рёттген (Фридрих Мерц, Норберт Рёттген – кандидаты на пост главы правящей партии Германии - ХДС. Выборы намечены на 25 апреля - НСН) - абсолютные евроатлантисты, приверженцы либеральных ценностей и уже сейчас выступают за новые санкции против России. От них невозможно ожидать нормализации отношения к России. То же самое касается и возможного будущего партнера христианских демократов по правительству, партии зеленых, которые тоже наотрез отказываются нормализовать отношения с Россией, пока она не встанет на путь демократии, как они говорят», - объяснил Рар.
Обычные немцы тоже относятся к России с подозрением. «Больше немцев видят для себя угрозы не от России, а от Америки при Трампе. На Украину большинству немцев наплевать. Но важно где они черпают информацию и аргументацию. У нас 99% СМИ контролируются либеральными силами. Там ничего хорошего о России не говорится. Если кто-то выступает за хорошие связи с Россией, его немедленно демонизируют. Поэтому мнение у немцев амбивалентное. К тому же в головах и семейных историях людей осталось воспоминание о Советском Союзе, который оккупировал половину Европы и половину Германии. Поэтому изменить отношение к России очень сложно, но не значит, что невозможно. Когда Горбачев вывел советские войска из Восточной Европы, он был очень популярен в Германии. И так же Путин в 2001-02 годах, когда он заявлял о том, что холодная война закончилась, и говорил о стратегическом партнерстве с Германией, он был одним из самых популярных мировых политиков в Германии. То есть это возможно», - заключил политолог.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН одобрил инициативу Гердта.
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