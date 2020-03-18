Рар: После Меркель антироссийские санкции отменить будет сложнее

На фоне пандемии коронавируса Германии нужно пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы. Об этом «Известиям» заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Он пообещал поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, почему руководству Германии сложно отказаться от санкций в отношении России.

«Любой человек, который принимает решение о санкциях, в том числе канцлер Германии, зависит от консенсуса в Европейском союзе. Это и есть проблема. Думаю, что итальянцы, греки, болгары и даже австрийцы давно бы отказались от санкций в отношении России. Но они не могут, потому что они включены в этот самый европейский консенсус. В Европе есть государства, такие как Польша, три прибалтийские республики и Швеция, которые выступают за продление и усиление санкций. Они давят на других. Это нужно учитывать», - сказал эксперт.

Он отметил, что после ожидаемого в 2021 году ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ситуация может стать еще хуже.