Меркель, прощай! Социал-демократы удивили Байдена победой в Германии
Парламентские выборы в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с треском проиграл. Этому удивлен даже Джо Байден.
В политической карьеры Ангелы Меркель, похоже, поставлена точка. По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал чуть более 21% голосов избирателей, что является худшим показателем за всю историю. И это первые выборы с 2005 года, на которых ХДС не возглавляла нынешний канцлер.
Правивший до этого в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост главы государства действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. Меркель тогда заявляла, что именно он станет ее преемником.
Но прогнозы оказались неточными: на выборах в бундестаг 20-го созыва лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала больше четверти голосов избирателей.
Заместитель председателя фракции ХДС Гитта Коннеман назвала поражение партии «катастрофой».
«Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии», - заявила политик порталу t-online.
Характеризуя Лашета как политика, немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что тот очень лоялен и демократичен по отношению к России и хотел бы сотрудничества.
«Для Германии и Европы очень важны демократические ценности – права человека, гражданское общество во всем мире. В этом вопросе Германии и России не всегда удается достичь взаимопонимания, но нельзя забывать об общих интересах, надо стараться найти общий язык», - предположил он.
Есть и еще один принципиальный момент во взаимоотношениях Москвы и Берлина - это «Северный поток-2». Армин Лашет проект поддержал.
Глава партии христианских демократов в эфире телеканала ARD высказался за ввод в эксплуатацию российского газопровода. При этом он заявил о необходимости поддерживать транзит газа через Украину и потребовал соответствующих гарантий.
Надо сказать, что результаты парламентских выборов удивили и экспертов, и политиков.
Так, американский президент Джо Байден, проводивший выходные за городом, узнав о победе социал-демократов отреагировал так: «Вот это да! Они сильны».
Напомним, что «Зеленые» заняли третье место – партия набрала 14,8% голосов, на четвертом месте оказалась Свободная демократическая партия – 11,5%, на пятом месте – «Альтернатива для Германии» с результатом в 10,3%.
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