В политической карьеры Ангелы Меркель, похоже, поставлена точка. По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал чуть более 21% голосов избирателей, что является худшим показателем за всю историю. И это первые выборы с 2005 года, на которых ХДС не возглавляла нынешний канцлер.

Правивший до этого в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост главы государства действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. Меркель тогда заявляла, что именно он станет ее преемником.

Но прогнозы оказались неточными: на выборах в бундестаг 20-го созыва лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала больше четверти голосов избирателей.

Заместитель председателя фракции ХДС Гитта Коннеман назвала поражение партии «катастрофой».

«Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии», - заявила политик порталу t-online.

Характеризуя Лашета как политика, немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что тот очень лоялен и демократичен по отношению к России и хотел бы сотрудничества.

«Для Германии и Европы очень важны демократические ценности – права человека, гражданское общество во всем мире. В этом вопросе Германии и России не всегда удается достичь взаимопонимания, но нельзя забывать об общих интересах, надо стараться найти общий язык», - предположил он.

Есть и еще один принципиальный момент во взаимоотношениях Москвы и Берлина - это «Северный поток-2». Армин Лашет проект поддержал.