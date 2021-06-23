Меркель отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca

Европейские политики отказываются от вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Стало известно, что от второй дозы вакцины уже отказалась канцлер Германии Ангела Меркель, для второй стадии вакцинации она выбрала американский препарат Moderna.

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Сообщается также, что премьер-министр Италии Марио Драги для второй дозы вакцинации выбрал препарат Pfizer/BioNTech, отказавшись от AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca против коронавируса, а министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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