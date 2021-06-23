Меркель отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca

Сообщается также, что премьер-министр Италии Марио Драги для второй дозы вакцинации выбрал препарат Pfizer/BioNTech, отказавшись от AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca против коронавируса, а министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.

