Меркель отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca
Европейские политики отказываются от вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Стало известно, что от второй дозы вакцины уже отказалась канцлер Германии Ангела Меркель, для второй стадии вакцинации она выбрала американский препарат Moderna.
Сообщается также, что премьер-министр Италии Марио Драги для второй дозы вакцинации выбрал препарат Pfizer/BioNTech, отказавшись от AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca против коронавируса, а министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.
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