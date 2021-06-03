Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Second jab done.— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021
When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ
«Вторая доза получена. Когда наступает ваша очередь, делайте прививку», - написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.
Как отмечает «Интерфакс», первую дозу препарата Джонсон получил 19 марта.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.
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