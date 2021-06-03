Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca против коронавируса.

«Вторая доза получена. Когда наступает ваша очередь, делайте прививку», - написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

Как отмечает «Интерфакс», первую дозу препарата Джонсон получил 19 марта.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.



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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонКоронавирус
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