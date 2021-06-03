Джонсон получил вторую дозу вакцины AstraZeneca

«Вторая доза получена. Когда наступает ваша очередь, делайте прививку», - написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

Как отмечает «Интерфакс», первую дозу препарата Джонсон получил 19 марта.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.





