Глава Минздрава Грузии заразилась COVID-19 после вакцины AstraZeneca

Как сообщает портал «Новости-Грузия», глава ведомства к моменту заражения получила только одну дозу препарата, вторую планировалось ввести в июне. После получения положительного теста на коронавирус Тикарадзе и еще несколько контактировавшими с ней чиновниками ушла на самоизоляцию. Министр чувствует себя хорошо.

Всего в Грузии из-за побочных проявлений после инфекции AstraZeneca в Грузии скончались два человека. Помимо вакцины AstraZeneca, в республику прибыла партия американской вакцины Pfizer. Вакцинация в стране стартовала в середине марта.

