Глава Минздрава Грузии заразилась COVID-19 после вакцины AstraZeneca

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.

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Как сообщает портал «Новости-Грузия», глава ведомства к моменту заражения получила только одну дозу препарата, вторую планировалось ввести в июне. После получения положительного теста на коронавирус Тикарадзе и еще несколько контактировавшими с ней чиновниками ушла на самоизоляцию. Министр чувствует себя хорошо.

Всего в Грузии из-за побочных проявлений после инфекции AstraZeneca в Грузии скончались два человека. Помимо вакцины AstraZeneca, в республику прибыла партия американской вакцины Pfizer. Вакцинация в стране стартовала в середине марта.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияГрузия
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