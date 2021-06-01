Глава Минздрава Грузии заразилась COVID-19 после вакцины AstraZeneca
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась COVID-19 после того, как вакцинировалась препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.
Как сообщает портал «Новости-Грузия», глава ведомства к моменту заражения получила только одну дозу препарата, вторую планировалось ввести в июне. После получения положительного теста на коронавирус Тикарадзе и еще несколько контактировавшими с ней чиновниками ушла на самоизоляцию. Министр чувствует себя хорошо.
Всего в Грузии из-за побочных проявлений после инфекции AstraZeneca в Грузии скончались два человека. Помимо вакцины AstraZeneca, в республику прибыла партия американской вакцины Pfizer. Вакцинация в стране стартовала в середине марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru