После третьего приступа дрожи Меркель заявила, что здорова
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с ней все в порядке и не о чем беспокоиться. Так она прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
RT пишет, что на видео явно заметно, как канцлера охватил тремор После этого она приглашает пройти высокого гостя дальше. При этом в правительстве Германии заявили, что встреча с Антти Ринне проходит в плановом режиме, а самочувствие Ангелы Меркель охарактеризовали как хорошее.
Ранее НСН писала, что главный врач московской ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников предположил, недомогание канцлера Германии может быть связано с гораздо более серьезными причинами, нежели обычное обезвоживание организма.
«Это может быть эссенциальный тремор, когда мы не находим причины», - заявил медик.
Добавим, после приступа дрожи Меркель вела себя спокойно, улыбалась и говорила не запинаясь.
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