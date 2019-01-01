После третьего приступа дрожи Меркель заявила, что здорова

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с ней все в порядке и не о чем беспокоиться. Так она прокомментировала своё самочувствие, отвечая на вопрос о новом приступе дрожи, который произошёл с ней во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

RT пишет, что на видео явно заметно, как канцлера охватил тремор После этого она приглашает пройти высокого гостя дальше. При этом в правительстве Германии заявили, что встреча с Антти Ринне проходит в плановом режиме, а самочувствие Ангелы Меркель охарактеризовали как хорошее.