Запашный: Здоровье Меркель вызывает опасения

Эдгард Запашный: «Я полностью поддерживаю это наказание и не понимаю тех людей, которые продолжают вести себя подобным образом рядом с такими важными мемориалами. Кроме того, я не понимаю, почему жизнь людей ничему не учит. Сколько уже было скандалов подобного рода! И каждый раз мы с вами наблюдали, как такие действия вызывали общественное порицание. Я не понимаю, почему некоторые из наших соотечественников продолжают вести себя так неуважительно»,- возмутился он в разговоре с НСН.

