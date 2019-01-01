Запашный: Здоровье Меркель вызывает опасения
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
При аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли два члена экипажа
При аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии погибли два члена экипажа. Самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся.
Эдгард Запашный: «В интернете уже появилось видео, сделанное одним из пассажиров того самого Ан-24, на котором видно, что при посадке самолет почему-то поехал в сторону. Конечно мы будем следить за ходом расследования, для нас очень важно узнать, что же произошло на самом деле. А я хочу сказать, что выражаю глубокие соболезнования семьям людей, погибших в результате этого ЧП», -сказал в эфире НСН Эдгард Запашный
Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
Канцлеру Германии Ангеле Меркель второй раз за десять дней стало плохо во время официального мероприятия. На встрече с президентом Германии её начало трясти.
Эдгард Запашный: «Все мы помним, как госпоже Меркель стало плохо во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Конечно, эта ситуация настораживает и, скорее всего, Ангеле сейчас нужно больше времени уделять своему здоровью, нежели политической жизни. Лично я ей, конечно же, желаю только здоровья», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Жительницу Брянска оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Жительницу Брянска оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия». Теперь она должна выплатить 30 тысяч рублей за неуважение к обществу.
Эдгард Запашный: «Я полностью поддерживаю это наказание и не понимаю тех людей, которые продолжают вести себя подобным образом рядом с такими важными мемориалами. Кроме того, я не понимаю, почему жизнь людей ничему не учит. Сколько уже было скандалов подобного рода! И каждый раз мы с вами наблюдали, как такие действия вызывали общественное порицание. Я не понимаю, почему некоторые из наших соотечественников продолжают вести себя так неуважительно»,- возмутился он в разговоре с НСН.
Пётр I для достижения успеха воспользовался интеллектуальным трудом украинцев
Первый российский император Пётр I на самом деле не был великим реформатором, а для достижения своего успеха воспользовался интеллектуальным трудом украинцев. Об этом заявил украинский историк Виктор Брехуненко.
Эдгард Запашный: «Господин Брехуненко заявляет, что Пётр I на самом деле не был великим реформатором, значит этот человек точно не является хорошим историком», - отметил Эдгард Запашный в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.