Мэра Каунаса заподозрили в помощи России
Мэра литовского города Каунас в Литве Висвалдаса Матийошайтиса подозревают в поддержке России через предпринимательскую деятельность, сообщает «Sputnik Литва».
Отмечается, что градоначальник — основатель холдинга Vičiūnai Group, одного из самых крупных изготовителей рыбной продукции в Прибалтике и Литве.
Отмечается, что входящее в холдинг предприятие Plungės kooperatinė prekyba по меньшей мере 11 раз транспортировало санкционные товары в Россию. Некоторые из них пользуется высоким спросом на поле боя.
В свою очередь депутат Сейма Литвы Эугениюс Гентвилас потребовал проверить компанию и узнать, чем она занималась.
Ранее Литва предложила странам Европы запретить импорт российских меди и алюминия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru