Мэра Каунаса заподозрили в помощи России

Отмечается, что градоначальник — основатель холдинга Vičiūnai Group, одного из самых крупных изготовителей рыбной продукции в Прибалтике и Литве.

Отмечается, что входящее в холдинг предприятие Plungės kooperatinė prekyba по меньшей мере 11 раз транспортировало санкционные товары в Россию. Некоторые из них пользуется высоким спросом на поле боя.

В свою очередь депутат Сейма Литвы Эугениюс Гентвилас потребовал проверить компанию и узнать, чем она занималась.

Ранее Литва предложила странам Европы запретить импорт российских меди и алюминия.

