В США назвали идею вывода войск России из Украины абсурдной

«Представление о том, что тем или иным образом Россия всегда неправа и единственное, что она может сделать — это совершить суицид и вывести свои войска из Украины, абсурдно», — указал он.

Эксперт считает, что российские власти не будут обращать внимание на это.

Ранее Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины все чаще бегут с передовой и сдаются в плен российским военным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

