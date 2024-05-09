В США назвали идею вывода войск России из Украины абсурдной

Идея о выводе войск России из Украины является абсурдной, сообщил в соцсети X экс-советник Минобороны США, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор: США приказывают Украине наносить удары по российской территории

«Представление о том, что тем или иным образом Россия всегда неправа и единственное, что она может сделать — это совершить суицид и вывести свои войска из Украины, абсурдно», — указал он.

Эксперт считает, что российские власти не будут обращать внимание на это.

Ранее Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины все чаще бегут с передовой и сдаются в плен российским военным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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