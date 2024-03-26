Литва предложила странам Европы запретить импорт российских меди и алюминия
Литва предложила странам Европы запретить импорт российских меди и алюминия, передает РИА Новости со ссылкой на литовское Министерство окружающей среды.
Как отмечают в профильном ведомстве, с 2022 по 2023 год через Литву в европейские страны поставили российских металлов на сумму более 118 миллионов евро.
Также литовские власти поддержали идею взятия на военные нужды общих кредитов от имени ЕС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минфина Литвы Гинтаре Скайсте.
Министр финансов страны отметила, что Вильнюс готов обсуждать использование такого инструмента, сравнив этот шаг с совместном приобретением вакцины от коронавируса во время пандемии. Она также призвала Евросоюз предоставить дополнительные полномочия Европейскому инвестиционному банку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru