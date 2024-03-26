Литва предложила странам Европы запретить импорт российских меди и алюминия

Также литовские власти поддержали идею взятия на военные нужды общих кредитов от имени ЕС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Минфина Литвы Гинтаре Скайсте.

Министр финансов страны отметила, что Вильнюс готов обсуждать использование такого инструмента, сравнив этот шаг с совместном приобретением вакцины от коронавируса во время пандемии. Она также призвала Евросоюз предоставить дополнительные полномочия Европейскому инвестиционному банку, передает «Радиоточка НСН».

